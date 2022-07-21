Выставка «Русское искусство XIX века» открылась в Туле

В Тульском музее изобразительных искусств открылась обменная выставка «Русское искусство XIX века».

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

На выставке представлено 30 работ знаменитых художников — Антропова, Боголюбова, Васнецова, Бруни и других мастеров XIX века.

Экспозиция показывает, как менялось искусство на протяжении столетия.

Также стало известно, что иммерсивную выставку «Пётр Первый. Рождение Империи», которую торжественно открыл 9 июня президент России Владимир Путин, продлили до конца 2022 года. Об этом пишет НСН.

За первые 40 дней работы экспозицию, созданную в жанре спектакля-биографии, посетили более 20 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Международный фестиваль народного творчества «Хрустальный ключ» пройдёт 23 июля в деревне Сартаково Нижегородской области.