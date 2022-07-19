Международный фестиваль народного творчества пройдёт 23 июля в Нижегородской области

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Международный фестиваль народного творчества «Хрустальный ключ» пройдёт 23 июля в деревне Сартаково (Нижегородская область).
Международный фестиваль народного творчества пройдёт 23 июля в Нижегородской области
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Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Среди участников — ВИА «Белорусские песняры», а также представители Сербии, Болгарии и Казахстана. Также выступят артисты из Москвы, Ульяновской, Владимирской, Нижегородской областей, Пермского края и Республики Мордовия.

«В условиях сложной эпидемиологической обстановки XVI фольклорный фестиваль-конкурс проходил в формате онлайн. По итогам конкурса, в котором приняли участие более 500 коллективов, были отобраны лучшие. Они и покажут своё мастерство в живописной жемчужине Березополья  —  деревне Сартаково», — заявил основатель фестиваля Владимир Исайчев.

Также запланирована выставка, посвящённая традиционным промыслам.

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