«VK Звонки» представляют раздел планирования

Платформа «VK Звонки» представляет раздел планирования. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что теперь можно заранее создавать встречи, ставить напоминание в календарь и отправлять ссылку участникам по почте или в любом мессенджере. Звонок можно сделать повторяющимся, задать нужный интервал, настроить приватность — включить зал ожидания. А подключиться к конференции можно и анонимно без аккаунта «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» запустила vmoji — возможность создать персональный виртуальный аватар с помощью технологий распознавания лиц и собственных генеративных ML-моделей.