«ВКонтакте» запустила vmoji
Соцсеть «ВКонтакте» запустила vmoji — возможность создать персональный виртуальный аватар с помощью технологий распознавания лиц и собственных генеративных ML-моделей. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
- Gettyimages.ru
- © SOPA Images
Отмечается, что благодаря нововведению пользователи могут стать героем уникального набора стикеров в социальной сети.
Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» открывает авторам доступ к монетизации прямых эфиров.
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