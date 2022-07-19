«ВКонтакте» запустила vmoji

Соцсеть «ВКонтакте» запустила vmoji — возможность создать персональный виртуальный аватар с помощью технологий распознавания лиц и собственных генеративных ML-моделей. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

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Отмечается, что благодаря нововведению пользователи могут стать героем уникального набора стикеров в социальной сети. Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» открывает авторам доступ к монетизации прямых эфиров.