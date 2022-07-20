Актриса Пушкарук рассказала о своей роли в фильме «Дышите свободно»

Актриса Полина Пушкарук рассказала о своей роли в фильме Сергея Бодрова-старшего «Дышите свободно».

«Прежде всего, было любопытно играть отношения между моей героиней и героем Евгения Ткачука, который тоже сильно заикается. Да, было интересно поэкспериментировать в ситуации с физическим недугом моей Веры. Я такое впервые играла, хотя было всегда любопытно двигаться в эту сторону, в сторону человеческих особенностей, чтобы всё выглядело максимально достоверно», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

Как отметила Пушкарук, ей было интересно работать с партнёрами — Евгением Ткачуком и Полиной Агуреевой, а также с режиссёром Сергеем Бодровым-старшим и оператором Константином Эсадзе.

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