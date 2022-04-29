Актёр Лагашкин рассказал о съёмках в комедии «Отчаянные дольщики»

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Актёр Максим Лагашкин рассказал, как сыграл нечестного застройщика в новой комедии Ильи Фарфеля «Отчаянные дольщики».
Актёр Лагашкин рассказал о съёмках в комедии «Отчаянные дольщики»
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О своём герое и процессе съёмок фильма он сообщил в интервью «Известиям».

«В этом проекте меня привлекли обстоятельства моего персонажа. 98% экранного времени мой герой — грязный, мокрый, в крови, залит цементом. Всё это, кстати, во время съёмок быстро высыхало, и приходилось создавать этот эффект заново… Вроде мы снимали довольно быстро, а у меня было ощущение, что всё идёт непоправимо долго. Всё из-за тех испытаний, через которые мне пришлось пройти на площадке», — рассказал актёр.

Ранее дирижёр Дмитрий Матвиенко в беседе с ФАН рассказал о творческих планах.

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