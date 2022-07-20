Съёмки картины «Момент истины» начнутся в середине августа

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RT
Съёмки ленты «Момент истины», которая находился в разработке с 2018 года, начнутся 15 августа. Сюжет основан на романе Владимира Богомолова «Момент истины. В августе сорок четвёртого». Авторы фильма обещают представить новый взгляд на известный роман.
Съёмки картины «Момент истины» начнутся в середине августа
  • Gettyimages.ru

Съёмки пройдут в Ростове-на-Дону, Карелии и Ленинградской области. Об этом сообщили продюсеры картины Анатолий Максимов и Константин Эрнст на питчинге в Фонде кино.

Сюжет картины, также известный зрителям по фильму Михаила Пташука «В августе 44-го», вращается вокруг советской контрразведки, которая после завершения наступательной операции «Багратион» должна найти и обезвредить невидимого врага, таящегося в лесу. В фильме будет показан важный для развития событий фрагмент, который не вошёл в роман Богомолова.

В качестве исполнителей центральных ролей кинематографисты рассматривают Сергея Безрукова, Тихона Жизневского, Антона Шагина и других актёров.

По словам авторов ленты, фильмы о войне — огромный вызов для всех, кто работает в данном жанре. Как отметили кинематографисты, хотя «эстетика и практика» таких фильмов «исчерпали себя», однако «Момент истины» отличается от других картин тем, что это «новый фильм», сделанный непривычным кинематографическим языком.

Передать особое ощущение того времени авторы картины намерены с помощью леса — финального места встречи героев.

Режиссёр проекта — Александр Андрианов, снявший сериалы «Годунов» и «София».

Ранее был назван бюджет фильма «Воланд» с Аугустом Дилем, Юлией Снигирь и Евгением Цыгановым. 

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