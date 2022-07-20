Стало известно, когда выйдет фильм «Воланд»

Премьера новой экранизации романа «Мастер и Маргарита», получившей название «Воланд», состоится весной 2023 года.

Проект находится на стадии пост-продакшена и порадует зрителя не только новой интерпретацией знакомой истории, но и качественной компьютерной графикой. Об этом на питчинге в Фонде кино рассказали авторы фильма.

Работа над проектом заняла пять лет. На данный момент основной блок «вольной экранизации» уже отснят — не окончены только «библейские сцены», завершить которые планируют этой осенью.

По словам представителей «Марс Медиа Энтертейнмент», «фильм снят современным языком, понятным для молодёжи», тестовые просмотры прошли положительно.

Из-за большого объёма компьютерной графики бюджет картины увеличился с 800 млн рублей до 1,2 млрд. Недостающие для завершения пост-продакшена средства кинематографисты запрашивают у Фонда кино.

В работе над проектом задействованы Аугуст Диль (Воланд), Юлия Снигирь (Маргарита), Евгений Цыганов (Мастер) и другие актёры.

Ранее стало известно, что Александра Петрова рассматривают на главную роль в фильме «Кракен».