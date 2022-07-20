Дмитрий Киселёв рассказал о фантастическом фильме «Мира»

Режиссёр Дмитрий Киселёв («Ёлки», «Чёрная молния», «Время первых») рассказал на питчинге в Фонде кино, что съёмки его фильма «Мира» завершены, а премьера запланирована на конец 2022 года.

По словам Киселёва, картина получилась «очень эмоциональной». Кинематографист отметил, что «Мира» — фильм для семейной аудитории, но «о серьёзных вещах»: ценности семьи, самопожертвовании и прощении.

Действие ленты разворачивается в недалёком будущем. Живущая во Владивостоке 15-летняя Лера Арабова уже много лет не видела своего отца. Он работает на орбитальной космической станции и с дочерью общается лишь по телефону. Внезапно на город обрушивается метеоритный дождь. Спасти людей от природной катастрофы Лере будет помогать отец, который сверху может следить за каждым её шагом.

Один из продюсеров фантастической ленты считает, что во время ухода многих голливудских компаний с российского рынка этот фильм сможет доказать, что наш кинематограф ничуть не хуже.

«То кино, которым я его видел, — это абсолютная альтернатива Голливуду», — заявил кинематографист.

Главные роли исполняют Вероника Устимова и Анатолий Белый. Бюджет фильма составил 540 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Александр Петров может сняться в фильме «Кракен».