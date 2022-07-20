Александр Петров может сняться в фильме «Кракен»

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RT
Продюсер и генеральный директор «Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова Леонид Верещагин и режиссёр Алексей Сидоров на питчинге в Фонде кино представили проект ленты «Кракен». На главную роль в фильме рассматривают Александра Петрова.
Александр Петров может сняться в фильме «Кракен»
  • РИА Новости

Верещагин отметил, что героев патриотической картины ждут неожиданные опасности и захватывающее приключение в борьбе с морским чудовищем, но в конце «наши победят». Картина демонстрирует три уровня столкновения человека: с неопознанным, со стихией и с самим собой.

Действие ленты разворачивается во времена холодной войны. Отечественный подводный крейсер, находящийся у берегов США, бесследно исчезает. На поиски субмарины отправляют молодого подполковника Александра Воронина, командующего подводной лодкой пятого поколения «Энигма». Судно сталкивается с двумя американскими лодками, между ними вспыхивает бой, но на этом испытания не заканчиваются: на противников начинает охоту морское чудовище.

«Это беспрецедентно сложная по объёму компьютерной графики работа», — утверждает Алексей Сидоров.

Он также отметил, что знает, как устроен флот, а «подводники — это элита, люди с особыми качествами», поэтому важно, чтобы актёрский состав мог передать силу их характера.

Режиссёр заявил, что хотел бы видеть в роли главного героя Александра Петрова, также рассматриваются Данила Козловский, Пётр Фёдоров и Милош Бикович. Других персонажей могут сыграть Виктор Добронравов, Александр Устюгов, Михаил Пореченков, Сергей Безруков, Юлия Хлынина, Юлия Снигирь, Виталий Хаев и Владимир Вдовиченков.

Ранее стало известно, что Алексей Нужный снимет новых «Бременских музыкантов».

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