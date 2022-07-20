Повесть «Сто лет тому вперёд» будет экранизирована

Режиссёр Александр Андрющенко («Ника», «Лёд», «Лёд 2») презентовал на питчинге в Фонде кино фильм для детей «Сто лет тому вперёд» по одноимённой научно-фантастической повести Кира Булычёва.

Произведение входит в цикл рассказов о приключениях школьницы Алисы Селезнёвой и её отца. Многие помнят героиню по знаменитой картине «Гостья из будущего».

В центре сюжета — космозоолог Игорь Селезнёв, папа Алисы. Он находит редкое животное, способное перемещаться во времени.

Над сценарием работали Андрей Золотарёв и Ксения Мирошник, а оператором выступил Михаил Милашин. Продюсеры — Фёдор Бондарчук, Михаил Врубель, Александр Андрющенко и другие.

Ранее сообщалось, что начались съёмки второй части «Холопа».