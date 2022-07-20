Повесть «Сто лет тому вперёд» будет экранизирована

Повесть «Сто лет тому вперёд» будет экранизирована
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Произведение входит в цикл рассказов о приключениях школьницы Алисы Селезнёвой и её отца. Многие помнят героиню по знаменитой картине «Гостья из будущего».
В центре сюжета — космозоолог Игорь Селезнёв, папа Алисы. Он находит редкое животное, способное перемещаться во времени.
Над сценарием работали Андрей Золотарёв и Ксения Мирошник, а оператором выступил Михаил Милашин. Продюсеры — Фёдор Бондарчук, Михаил Врубель, Александр Андрющенко и другие.
Ранее сообщалось, что начались съёмки второй части «Холопа».