Актёр Соколов рассказал о роли императора в фильме «Аманат»

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Народный артист России Андрей Соколов рассказал о роли императора в фильме «Аманат».
Актёр Соколов рассказал о роли императора в фильме «Аманат»
  • РИА Новости

«Роль Николая I не главная, второго плана. Но сыграть её было интересно и важно. В сценарии есть подлинная речь царя. Это не просто слова, это позиция правителя большой державы», — сказал он в беседе с «Известиями».

Отмечается, что картина Антона Сиверса и Рауфа Кубаева повествует о судьбе сына имама Шамиля Джамалутдина, который полюбил русскую девушку Лизу Оленину. Многие обстоятельства складываются против них. Как говорит Андрей Соколов, фильм получился мощный и очень красивый, с фантастическими пейзажами.

Ранее актриса Катерина Беккер рассказала о съёмках в сериале Александра Цоя «Смычок», в котором сыграла главную роль. Сериал вышел на видеосервисе START.

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