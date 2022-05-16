Актриса Беккер рассказала о работе над ролью в новом сериале «Смычок»

Студентка ГИТИСа Катерина Беккер рассказала о съёмках в новом сериале Александра Цоя «Смычок», в котором сыграла главную роль. Сериал вышел на видеосервисе START.

Героиня — молодая скрипачка Дарья Фишер пытается добиться успеха за счёт упорного труда, рассказала Катерина Беккер в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

«У меня нет музыкального образования. Я недолго занималась фортепиано, но со скрипичными никаких отношений не было. И перед съёмками мы ходили на уроки. Научиться играть на скрипке за столь короткое время невозможно, даже сыграть какую-нибудь мелодию за три месяца не получится… Мы учились правильной постановке рук, как держать смычок, как должен быть выставлен локоть — общая гармония обращения со скрипкой. У нас была некая мелодия, и мы отсчитывали движение вверх, вниз, какая струна задействована: миллиметр мимо — и уже другая нота звучит. Я занималась раза три в неделю, по часу в день. Всё лето», — рассказала Катерина Беккер.

Актриса уже снималась в фильмах и сериалах, среди наиболее известных — «Стажёры», «Одно тёплое слово», «Снегурочка», «Тест на беременность», «Токсичная любовь», «Волк», «Родные».

Ранее дирижёр Дмитрий Матвиенко в беседе с ФАН рассказал о творческих планах.