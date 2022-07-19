Нижегородский театр оперы и балета откроет сезон премьерой «Пиковой дамы»

Нижегородский театр оперы и балета откроет сезон в середине сентября премьерой «Пиковой дамы». Это перенос со сцены Большого театра постановки народного артиста России, художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«Для любого театра в России сотрудничество с Большим театром — это высокая планка, подтверждающая профессиональный уровень коллектива. Нижегородский оперный театр вместе с постановочной группой Большого театра представит одну из лучших в мире интерпретаций оперы «Пиковая дама» — от режиссёра Валерия Фокина», — заявил и. о. заместителя губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Репетиции стартуют в начале августа. Партию Германа исполнит Иван Гынгазов, приглашённый солист Мариинского театра.

Главные женские партии исполнят солистки Нижегородской оперы Екатерина Ясинская (Лиза) и Наталия Ляскова (Графиня).

Ранее сообщалось, что на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге представили одну из главных премьер ХХХ музыкального фестиваля «Звёзды белых ночей» — балет «Двенадцать».