Нижегородский театр оперы и балета откроет сезон премьерой «Пиковой дамы»

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Нижегородский театр оперы и балета откроет сезон в середине сентября премьерой «Пиковой дамы». Это перенос со сцены Большого театра постановки народного артиста России, художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина.
Нижегородский театр оперы и балета откроет сезон премьерой «Пиковой дамы»
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«Для любого театра в России сотрудничество с Большим театром  —  это высокая планка, подтверждающая профессиональный уровень коллектива. Нижегородский оперный театр вместе с постановочной группой Большого театра представит одну из лучших в мире интерпретаций оперы «Пиковая дама» —  от режиссёра Валерия Фокина», — заявил и. о. заместителя губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Репетиции стартуют в начале августа. Партию Германа исполнит Иван Гынгазов, приглашённый солист Мариинского театра.

Главные женские партии исполнят солистки Нижегородской оперы Екатерина Ясинская (Лиза) и Наталия Ляскова (Графиня).

Ранее сообщалось, что на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге представили одну из главных премьер ХХХ музыкального фестиваля «Звёзды белых ночей» — балет «Двенадцать».

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