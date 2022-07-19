В Оренбуржье в середине недели ожидается похолодание

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В среду, 20 июля, в Оренбуржье на смену жаре придут похолодание и дожди.
В Оренбуржье в середине недели ожидается похолодание
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на синоптиков филиала ФГБУ «Приволжское УГМС».

«Во вторник Каспийский циклон обеспечит вынос перегретой воздушной массы из Казахстана на нашу территорию. Жара достигнет максимальных значений в восточных районах области», — рассказали синоптики. В то же время на западные районы начнёт распространяться более прохладный воздух.

Ожидается, что в среду более прохладная воздушная масса охватит большинство районов области, ветер стихнет и над регионом установится комфортная погодная обстановка. К выходным в Оренбургскую область придут дожди.

Ранее в разговоре с URA.RU метеоролог Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», рассказал, что к выходным в некоторых регионах Урала ожидается похолодание.

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