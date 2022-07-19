В Ереване завершился Международный кинофестиваль «Золотой абрикос»

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В Ереване после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, состоялся 19-й Международный кинофестиваль «Золотой абрикос».
В Ереване завершился Международный кинофестиваль «Золотой абрикос»
  • Gettyimages.ru
  • © Anna Hopfinger / EyeEm

Как сообщает Nation News, на фестивале прошли показы около 100 кинокартин. Кроме того, в рамках программы «Ереванские премьеры» зрители смогли увидеть ленты с Каннского, Берлинского и других международных кинофестивалей.

Церемония закрытия фестиваля состоялась в Большом концертном зале «Арам Хачатурян». Фестиваль посетили ирландский сценарист и режиссёр, лауреат премии «Оскар» Терри Джордж, режиссёр фильма — участника Каннского кинофестиваля «Когда утихнет ветер» Нора Мартиросян, российский кинорежиссёр, автор фильма «Дау» Илья Хржановский и другие звёзды кино.

На фестивале «Золотой абрикос» были представлены три конкурсные номинации: «Региональная панорама» с фильмами стран вокруг Армении, площадка для короткометражных лент «Косточка» и «Международное кино» — конкурс полнометражных фильмов разных жанров.

Призом «Специальное упоминание» удостоили швейцарского режиссёра Сирила Шейблина и его кинокартину «Волнение». «Серебряный абрикос» достался анимационной картине «Рассвет Авроры» режиссёра Инны Саакян, Гран-при «Золотой абрикос» — китайскому режиссёру Ли Жуйцзюню за фильм «Возвращение в прах».

Ранее сообщалось, что в Крыму с 25 по 29 июля пройдёт фестиваль короткометражного кино Vote to Film.

По словам актрисы Екатерины Шпицы, мероприятие станет площадкой для знакомства многих начинающих кинематографистов.

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