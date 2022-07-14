Екатерина Шпица рассказала о кинофестивале Vote to Film в Крыму

В Крыму с 25 по 29 июля пройдёт фестиваль короткометражного кино Vote to Film. По словам актрисы Екатерины Шпицы, мероприятие станет площадкой для знакомства многих начинающих кинематографистов.

В программу 2022 года включено более 50 лент. Смотр пройдёт под открытым небом на мысе Тарханкут в специальном кинокампусе. Гостями фестиваля станут более сотни молодых кинематографистов со всей России, в числе которых — режиссёры, операторы и сценаристы.

«Хорошо, что сегодня в профессию идёт много смелых, идейных, ищущих людей. Vote to Film станет для них местом, где можно познакомиться друг с другом и поработать вместе. И количество попыток найти рецепт хорошего кино непременно перейдёт в качество. Тем лучше, что фестиваль проходит в таком вдохновляющем месте, как Крым», — говорит актриса Екатерина Шпица («Топи», фильмы франшизы «Ёлки», «Экипаж»), член жюри фестиваля.

Также в состав жюри в этом году вошли кинорежиссёр Константин Буслов («Калашников», «1941. Крылья над Берлином»), сценарист Андрей Золотарёв («Притяжение», «Лёд») и другие представители индустрии.

В рамках фестиваля ведущие кинематографисты страны, известные шоураннеры и представители онлайн-платформ и фестивалей проведут для молодых специалистов мастер-классы и практикумы.

«Такие фестивали нужны и важны, так как являются стартовой площадкой для кинотворчества, входом в киноиндустрию для молодых талантов. Именно здесь происходит первое знакомство зрителя с новыми режиссёрами, дебютами, экспериментами. Здесь впервые молодой автор может получить обратную связь и от зрителя, и от более зрелых режиссёров, критиков, продюсеров», — отмечает Константин Буслов.

Кинофестиваль проходит с 2020 года.