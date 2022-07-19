В Якутии идут съёмки фильма «Кончится лето»

В Якутии начался съёмочный период фильма «Кончится лето» с Юрием Борисовым и Макаром Хлебниковым в главных ролях.

По сюжету 27-летний Кеша после тюремного заключения возвращается в родной посёлок к отцу (Дмитрий Поднозов) и младшему брату Тимуру (Макар Хлебников). Главный герой попал за решётку не по своей вине — он взял на себя вину брата. Теперь же Кеша намерен наладить свою жизнь. Тимур в то же время пытается поступить в институт. Однако всё идёт не по плану: оказавшись в непростой ситуации, Кеша крадёт золото и пускается в бега вместе с братом.

«Для меня эта история в каком-то смысле — анти «Крестный отец» и анти-«Брат». Это два замечательных фильма, которые я очень люблю. Наш же фильм в том числе о том, что судьба твоего брата не твоя судьба. Твоя жизнь не должна быть поглощённой твоим братом и загубленной. Мне показалось это честным и интересным», — рассказывает Борис Хлебников, один из продюсеров проекта.

Продюсер Евгений Никишов отметил, что новый фильм — это «и драма, и роуд-муви, и философская притча, уходящая корнями в библейский миф о Каине и Авеле».

Съёмки пройдут в Якутии. Работа над некоторыми сценами будет организована на берегу океана.

«Большинство российских сериалов и фильмов снимаются в Москве или вокруг МКАД, редко когда кинематографисты идут другими дорогами. А здесь природа — один из главных героев фильма, даже читая сценарий, видишь, как в зависимости от того, что происходит с братьями, меняется пейзаж: начинается всё в тихом посёлке, а в финале — дикий край, океан, бесконечность», — рассказывает продюсер Валерий Федорович.

За режиссуру отвечают Максим Арбугаев («Генезис 2.0») и Владимир Мункуев («Нуучча»). Последний также написал сценарий ленты. Производством занимаются кинокомпании Lookfilm, «Место силы» и онлайн-кинотеатр KION.

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