Фестиваль исторической реконструкции пройдёт 22 — 24 июля в Тверской области
- © Пресс-служба Правительства Тверской области
Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«В программу фестиваля войдут парные поединки и массовые сражения дружин, театрализованные постановки, ярмарки средневековых товаров, мастер-классы по раннесредневековым ремёслам, тир с копьями и луком, средневековая таверна, конкурс костюма и вооружения, выступления лучших этнографических коллективов и фолк-исполнителей России», — рассказали в пресс-службе.
Также запланировано огненное шоу.
Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14 — 17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3000 посетителей.