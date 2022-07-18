Фестиваль исторической реконструкции пройдёт 22 — 24 июля в Тверской области

Фестиваль исторической реконструкции «Былинный берег» пройдёт 22 — 24 июля в Тверской области. Он будет посвящён культуре и традициям Руси IX — XI веков.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В программу фестиваля войдут парные поединки и массовые сражения дружин, театрализованные постановки, ярмарки средневековых товаров, мастер-классы по раннесредневековым ремёслам, тир с копьями и луком, средневековая таверна, конкурс костюма и вооружения, выступления лучших этнографических коллективов и фолк-исполнителей России», — рассказали в пресс-службе.

Также запланировано огненное шоу.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14 — 17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3000 посетителей.