В Казанском кремле начались работы по восстановлению смотровой площадки
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Об этом пишет inkazan.ru.
Специалисты займутся водоотведением, вернут защитную плиту основания и облицовку.
В апреле талые воды размыли часть смотровой площадки у территории Кремля.
На сегодняшний день рабочие уже демонтировали облицовку и усилили основание.
Как ранее сообщала НСН, основные работы по комплексной реабилитации Битцевского леса в Москве должны быть завершены в 2022 году.