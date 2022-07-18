В Казанском кремле начались работы по восстановлению смотровой площадки

В комитете Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия сообщили, что в Казанском кремле начали восстанавливать смотровую площадку на месте Пятигранной башни.

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Об этом пишет inkazan.ru. Специалисты займутся водоотведением, вернут защитную плиту основания и облицовку. В апреле талые воды размыли часть смотровой площадки у территории Кремля. На сегодняшний день рабочие уже демонтировали облицовку и усилили основание. Как ранее сообщала НСН, основные работы по комплексной реабилитации Битцевского леса в Москве должны быть завершены в 2022 году.