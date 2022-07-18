В Казанском кремле начались работы по восстановлению смотровой площадки

Короткая ссылка
В комитете Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия сообщили, что в Казанском кремле начали восстанавливать смотровую площадку на месте Пятигранной башни.
В Казанском кремле начались работы по восстановлению смотровой площадки
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом пишет inkazan.ru.

Специалисты займутся водоотведением, вернут защитную плиту основания и облицовку.

В апреле талые воды размыли часть смотровой площадки у территории Кремля.

На сегодняшний день рабочие уже демонтировали облицовку и усилили основание.

Как ранее сообщала НСН, основные работы по комплексной реабилитации Битцевского леса в Москве должны быть завершены в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить