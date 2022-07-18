В Приморье доступ к заповеднику «Земля леопарда» временно ограничен из-за дождей

В Приморском крае ограничили доступ к ряду туристических объектов ФГБУ «Земля леопарда» из-за последствий дождей, которые продолжаются на юго-западе региона в течение недели.

Затяжные осадки привели к разливу местных рек, а также вызвали локальные подтопления на некоторых маршрутах, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе учреждения.

Значительное количество осадков привело к повышению уровня местных рек, среди которых Барабашевка. Её разлив стал причиной частичного затопления дороги Барабаш — Приморский, проезд по которой открыт лишь для специальной техники. В связи с этим маршруты в заповеднике временно недоступны для туристов.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае ввели режим ЧС из-за обильных дождей.

Около 5,5 тыс. жителей в Находке и Партизанске остались без света в результате аварий, вызванных сильными ливнями.