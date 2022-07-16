Власти Приморья ввели режим ЧС в регионе из-за обильных осадков

В Приморском крае ввели режим ЧС из-за обильных дождей, заявил представитель правительства региона.

«Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера регионального уровня из-за сильных дождей введен в Приморском крае», — цитирует его РИА Новости.

По словам собеседника агентства, режим ЧС действует в границах Дальнегорского городского округа, а также Лазовского, Тернейского и Ольгинского муниципальных округов.

Ранее в регионе объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей.

Из-за смещения активного циклона на акваторию Японского моря с 15 по 16 июля в южных районах ожидается до 45 мм осадков менее чем за 12 часов, на юго-востоке — до 100 мм осадков за 48 часов.