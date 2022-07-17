Синоптик Тишковец спрогнозировал в Москве на следующей неделе погоду «ранней осени»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о погоде в столице на следующей неделе.

По словам синоптика, с понедельника по Москве и области ожидается прохладная погода, а температурный фон будет отставать от климатической нормы на 4—5 °С.

«Нас отбросит чуть ли не в начало сентября. Погода будет напоминать раннюю осень», — отмечает Тишковец.

Он добавил, что рабочая неделя будет дождливая.

«В понедельник дожди с грозами, в Москве +12...+14 °С, область +9...+14 °С. Днём +20...+22 °С в столице и +18...+23 °С по области. Вторник +8...+13 °С ночь, день +17...+22 °С. Самый холодный день будет в среду, когда ночью +9...+14 °С, а днём +18...+20 °С, по области +16...+21 °С. В четверг на градус потеплеет, но тоже с дождями. В пятницу ночью +10...+15 °С, днём +20...+25 °С», — рассказал синоптик.

По мнению специалиста, к выходным придёт мощный скандинавский антициклон.

«К выходным потеплеет до +12...+17 °С ночью, днём +24...+29 °С. В воскресенье солнечно, без осадков, +27...+32 °С», — заключил собеседник RT.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT рассказала, как не допустить переохлаждения при купании летом, а также назвала оптимальную температуру воды.