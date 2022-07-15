В Хабаровском крае прокомментировали ситуацию с лесными пожарами

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В Хабаровском крае потушили 19 лесных пожаров за сутки. Очаги действовали в Аяно-Майском и Николаевском районах.
В Хабаровском крае прокомментировали ситуацию с лесными пожарами
  • РИА Новости

Об этом сообщает transsibinfo.com.

«Сейчас в крае тушат три пожара на площади 2 тыс. га в Аяно-Майском и Ульчском районах. Ликвидацией огня занимаются 228 человек, привлечено 19 единиц техники, в том числе три воздушных судна», — заявил министр лесного хозяйства и лесопереработки региона Максим Гулько.

Также стало известно, что, по данным на 15 июля, в Ямало-Ненецком автономном округе потушили все лесные пожары, передаёт «Ямал 1» со ссылкой на региональный департамент природно-ресурсного регулирования. За сутки спасатели ликвидировали шесть возгораний площадью 54 га.

С начала пожароопасного сезона в ЯНАО зарегистрировали 170 очагов.

Ранее в МЧС предупредили о граде и штормовом ветре на юге Тюменской области.

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