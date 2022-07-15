В МЧС предупредили о граде и штормовом ветре на юге Тюменской области

В ряде районов Тюменской области ожидается ухудшение погоды в субботу, заявили в пресс-службе регионального МЧС.

Об этом сообщает URA.RU.

«По данным Тюменского ЦГМС, на юге Тюменской области 16 июля местами ожидаются дожди, в южных районах — сильные грозы. Днём возможен град, в ночные часы — местами туман. При грозе порывы ветра будут достигать 15—19 м/с», — рассказали в ведомстве.

Ночью +15...+20 °С, днём +24...+29 °С.

Также стало известно, что в ближайшие выходные в Ставропольском крае ожидается до +38 °С, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Местами кратковременный дождь, гроза», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области объявлена чрезвычайная пожароопасность.