В МЧС предупредили о граде и штормовом ветре на юге Тюменской области
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«По данным Тюменского ЦГМС, на юге Тюменской области 16 июля местами ожидаются дожди, в южных районах — сильные грозы. Днём возможен град, в ночные часы — местами туман. При грозе порывы ветра будут достигать 15—19 м/с», — рассказали в ведомстве.
Ночью +15...+20 °С, днём +24...+29 °С.
Также стало известно, что в ближайшие выходные в Ставропольском крае ожидается до +38 °С, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
«Местами кратковременный дождь, гроза», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области объявлена чрезвычайная пожароопасность.