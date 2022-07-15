В Челябинской области предупредили о граде и ливнях

В Челябинской области предупредили об ухудшении погоды.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

До конца суток 15 июля и ночью 16 июля в отдельных районах прогнозируются грозы, сильные ливни, крупный град. При грозах вероятно шквалистое усиление ветра до 20—25 м/с и более.

Также стало известно, что в Удмуртии в выходные ожидается повышение температуры воздуха, передаёт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра. В субботу +23...+28 °С, местами кратковременные дожди, днём локально грозы. Ветер 9—14 м/с, местами 16—18 м/с.

В воскресенье ночью +12...+17 °С, днём +25...+30 °С, без осадков.

Ранее в МЧС предупредили о граде и штормовом ветре на юге Тюменской области.