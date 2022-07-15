В Челябинской области предупредили о граде и ливнях

Короткая ссылка
В Челябинской области предупредили об ухудшении погоды.
В Челябинской области предупредили о граде и ливнях
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

До конца суток 15 июля и ночью 16 июля в отдельных районах прогнозируются грозы, сильные ливни, крупный град. При грозах вероятно шквалистое усиление ветра до 20—25 м/с и более.

Также стало известно, что в Удмуртии в выходные ожидается повышение температуры воздуха, передаёт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра. В субботу +23...+28 °С, местами кратковременные дожди, днём локально грозы. Ветер 9—14 м/с, местами 16—18 м/с.

В воскресенье ночью +12...+17 °С, днём +25...+30 °С, без осадков.

Ранее в МЧС предупредили о граде и штормовом ветре на юге Тюменской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить