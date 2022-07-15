На оздоровление Волги в Татарстане потратят 18 млрд рублей

Короткая ссылка
Министр экологии Татарстана Александр Шадриков заявил, что на проект «Оздоровление Волги» в республике до конца 2024 года потратят порядка 18 млрд рублей, из которых 13 млрд выделены из федерального бюджета.
На оздоровление Волги в Татарстане потратят 18 млрд рублей
  • РИА Новости

«Основная цель проекта — улучшить экологическое состояние главной водной артерии страны, сократив объём отводимых загрязнённых сточных вод в три раза», — цитирует министра «Реальное время».

Для нормального функционирования реки в регионе планируют построить 13 очистных сооружений и ликвидировать два вредоносных объекта, передаёт inkazan.ru.

Ранее сообщалось, что министерства экологии Челябинской и Иркутской областей, а также Минприроды России заключат соглашение, предусматривающее обмен практиками в сфере сохранения водных ресурсов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить