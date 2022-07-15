На оздоровление Волги в Татарстане потратят 18 млрд рублей
- РИА Новости
«Основная цель проекта — улучшить экологическое состояние главной водной артерии страны, сократив объём отводимых загрязнённых сточных вод в три раза», — цитирует министра «Реальное время».
Для нормального функционирования реки в регионе планируют построить 13 очистных сооружений и ликвидировать два вредоносных объекта, передаёт inkazan.ru.
Ранее сообщалось, что министерства экологии Челябинской и Иркутской областей, а также Минприроды России заключат соглашение, предусматривающее обмен практиками в сфере сохранения водных ресурсов.