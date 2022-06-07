Челябинская и Иркутская области будут обмениваться опытом в сфере сохранения водных ресурсов

Министерства экологии Челябинской и Иркутской областей, а также Минприроды России заключат соглашение, предусматривающее обмен практиками в сфере сохранения водных ресурсов.

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