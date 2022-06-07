Челябинская и Иркутская области будут обмениваться опытом в сфере сохранения водных ресурсов

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Министерства экологии Челябинской и Иркутской областей, а также Минприроды России заключат соглашение, предусматривающее обмен практиками в сфере сохранения водных ресурсов.
Челябинская и Иркутская области будут обмениваться опытом в сфере сохранения водных ресурсов
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Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

Документ подпишут в рамках Экологического водного форума Южного Урала, который состоится в Челябинской области 24—25 июня.

Его участниками станут учёные, представители власти, общественники, сотрудники предприятий, школьники, студенты.

В его рамках планируют обсудить актуальные вопросы сохранения водоёмов, снижения рекреационной нагрузки.

Ранее телеканал «360» сообщал, что эковолонтёры провели уборки в регионах России по случаю Дня эколога.

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