Челябинская и Иркутская области будут обмениваться опытом в сфере сохранения водных ресурсов
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Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.
Документ подпишут в рамках Экологического водного форума Южного Урала, который состоится в Челябинской области 24—25 июня.
Его участниками станут учёные, представители власти, общественники, сотрудники предприятий, школьники, студенты.
В его рамках планируют обсудить актуальные вопросы сохранения водоёмов, снижения рекреационной нагрузки.
Ранее телеканал «360» сообщал, что эковолонтёры провели уборки в регионах России по случаю Дня эколога.