На портале Discover Moscow появился раздел с идеями для семейных путешествий

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На туристическом портале Discover Moscow появился раздел «Детям» с идеями для семейных путешествий по Москве. Там собраны интересные предложения для детей и взрослых.
На портале Discover Moscow появился раздел с идеями для семейных путешествий
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт правительства Москвы.

В разделе будут публиковать информацию об интерактивных музеях, театрах, парках аттракционов, кафе, благоустроенных природных территориях и прочем.

«В столице много мест, где можно провести время с ребёнком. В музеях, театрах, культурных центрах и парках проходят экскурсии, мастер-классы, интерактивные выставки и выступления артистов. В новом тематическом разделе на портале Discover Moscow опубликованы самые яркие мероприятия и идеи для отдыха всей семьёй», — передаёт kp.ru слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Ранее сообщалось, что в Музее современной истории России открылась выставка «Евтушенко. Роман с жизнью», приуроченная к 90-летию со дня рождения поэта.

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