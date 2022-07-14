На Ставрополье прокомментировали ситуацию с природными пожарами

В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с природными пожарами. В регионе до 15 сентября действует особый противопожарный режим.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу ПАСС СК.

«В период особого противопожарного режима на территории края, который введён и действует, за нарушение требований правил пожарной безопасности резко возрастают административные штрафы», — напомнил замначальника филиала противопожарной службы региона Игорь Требух.

Также стало известно, что вечером 14 июля в Приволжском УГМС объявили оранжевый уровень опасности, передаёт sovainfo.ru.

«В ближайшие один-три часа местами в Самарской области ожидаются гроза, сильный и очень сильный дождь, ливень, крупный град, порывистый ветер 17—22 м/с, локально 25—27 м/с, с сохранением до конца ночи», — говорится в сообщении.

Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение о ливнях в Свердловской области.