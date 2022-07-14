На Ставрополье прокомментировали ситуацию с природными пожарами

Короткая ссылка
В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с природными пожарами. В регионе до 15 сентября действует особый противопожарный режим.
На Ставрополье прокомментировали ситуацию с природными пожарами
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу ПАСС СК.

«В период особого противопожарного режима на территории края, который введён и действует, за нарушение требований правил пожарной безопасности резко возрастают административные штрафы», — напомнил замначальника филиала противопожарной службы региона Игорь Требух.

Также стало известно, что вечером 14 июля в Приволжском УГМС объявили оранжевый уровень опасности, передаёт sovainfo.ru.

«В ближайшие один-три часа местами в Самарской области ожидаются гроза, сильный и очень сильный дождь, ливень, крупный град, порывистый ветер 17—22 м/с, локально 25—27 м/с, с сохранением до конца ночи», — говорится в сообщении.

Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение о ливнях в Свердловской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить