Спасатели предупредили о грозах и усилении ветра в Ленобласти

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В ближайшие дни в Ленинградской области ожидаются неблагоприятные погодные условия.
Спасатели предупредили о грозах и усилении ветра в Ленобласти
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По прогнозу, 15 июля в большинстве районов будут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер при грозе порывистый, до 11 м/с.

В субботу, 16 июля, также местами возможны грозы и дожди.

«На побережье Финского залива порывы ветра до 15 м/с», — отмечается в сообщении.

Также стало известно, что в Тамбовской области гроза, град, ливни и усиление ветра продлятся как минимум до вечера 14 июля, передаёт «Тамбовский курьер» со ссылкой на МЧС. Спасатели призвали жителей соблюдать правила безопасности.

Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение о ливнях в Свердловской области.

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