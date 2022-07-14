Спасатели предупредили о грозах и усилении ветра в Ленобласти
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
По прогнозу, 15 июля в большинстве районов будут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер при грозе порывистый, до 11 м/с.
В субботу, 16 июля, также местами возможны грозы и дожди.
«На побережье Финского залива порывы ветра до 15 м/с», — отмечается в сообщении.
Также стало известно, что в Тамбовской области гроза, град, ливни и усиление ветра продлятся как минимум до вечера 14 июля, передаёт «Тамбовский курьер» со ссылкой на МЧС. Спасатели призвали жителей соблюдать правила безопасности.
Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение о ливнях в Свердловской области.