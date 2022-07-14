Государственный Эрмитаж получил в дар костюм Карла Лагерфельда из коллекции Chanel. Наряд был сделан в 2014 году по эскизам модельера.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на музей.

«Я приобрела этот костюм в 2015 году и с тех пор ни разу его не надевала. Недавно я решила передать наряд в те руки, которые будут его достойно оберегать. Я невероятно счастлива стать частью истории и сделать вклад в культурное развитие нашей страны», — заявила Ольга Сыроватская.

Это первый костюм Chanel в коллекции Эрмитажа. Он дополнит экспозицию других костюмов, в которую входят предметы одежды со времён Петра I.

Ранее ФАН сообщало, что посещение музеев Крыма будет бесплатным с 16 июля по 4 сентября 2022 года.