В Пермском крае объявили штормовое предупреждение 14 июля

В Пермском крае 14 июля ожидаются ливни, град и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Ночью и днём 14 июля в Пермском крае ожидается сильный дождь, ливень. В некоторых районах может выпасть град, ветер усилится до 20—25 м/с», — предупредили в ведомстве.

Также «Реальное время» сообщило, что кабмин Татарстана расширил перечень районов республики, в которых с 8 июля действует ограничение пребывания граждан в лесах и въезд туда транспорта в связи с высокой пожароопасностью.

В соответствующий список, помимо прочих, вошли Лаишевский, Арский, Альметьевский, Лениногорский, Бугульминский, Ютазинский и Бавлинский районы.

Ранее сообщалось, что в Черемховском районе Иркутской области из-за ливневых дождей и сильного ветра ввели режим ЧС.