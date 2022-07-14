В Пермском крае объявили штормовое предупреждение 14 июля

Короткая ссылка
В Пермском крае 14 июля ожидаются ливни, град и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
В Пермском крае объявили штормовое предупреждение 14 июля
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Ночью и днём 14 июля в Пермском крае ожидается сильный дождь, ливень. В некоторых районах может выпасть град, ветер усилится до 20—25 м/с», — предупредили в ведомстве.

Также «Реальное время» сообщило, что кабмин Татарстана расширил перечень районов республики, в которых с 8 июля действует ограничение пребывания граждан в лесах и въезд туда транспорта в связи с высокой пожароопасностью.

В соответствующий список, помимо прочих, вошли Лаишевский, Арский, Альметьевский, Лениногорский, Бугульминский, Ютазинский и Бавлинский районы.

Ранее сообщалось, что в Черемховском районе Иркутской области из-за ливневых дождей и сильного ветра ввели режим ЧС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить