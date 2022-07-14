Диана Гурцкая и Стас Михайлов получили госнаграды в Кремле
- РИА Новости
Об этом передаёт Newinform.
Награды музыкантам вручил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
«Я хочу сказать «спасибо» России, где немка может стать великой русской императрицей, еврей — великим русским учёным, армянин — любимым композитором, азербайджанец — голосом эпохи, а незрячая грузинская девочка — народной артисткой», — цитирует ФАН Диану Гурцкае.
Ранее стало известно, какие артисты выступят на сцене фестиваля «Таврида.Арт» в Крыму с 15 по 19 августа.