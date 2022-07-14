Диана Гурцкая и Стас Михайлов получили госнаграды в Кремле

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Диана Гурцкая и Стас Михайлов в апреле получили звания народных артистов России по указу президента страны Владимира Путина. Церемония награждения певцов прошла в Кремле 13 июля.
Диана Гурцкая и Стас Михайлов получили госнаграды в Кремле
  • РИА Новости

Об этом передаёт Newinform.

Награды музыкантам вручил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Я хочу сказать «спасибо» России, где немка может стать великой русской императрицей, еврей — великим русским учёным, армянин — любимым композитором, азербайджанец — голосом эпохи, а незрячая грузинская девочка — народной артисткой», — цитирует ФАН Диану Гурцкае.

Ранее стало известно, какие артисты выступят на сцене фестиваля «Таврида.Арт» в Крыму с 15 по 19 августа.

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