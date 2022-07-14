Диана Гурцкая и Стас Михайлов получили госнаграды в Кремле

Диана Гурцкая и Стас Михайлов в апреле получили звания народных артистов России по указу президента страны Владимира Путина. Церемония награждения певцов прошла в Кремле 13 июля.

РИА Новости