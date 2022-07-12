В Ленинградской области потушили 37 лесных пожаров с начала года

Короткая ссылка
На территории Ленинградской области с начала 2022 года потушили 37 лесных пожаров.
В Ленинградской области потушили 37 лесных пожаров с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Областные спасатели ликвидировали огонь на территории более чем 7 га в течение этого года.

Наряду с этим стало известно, что площадь действующих в России лесных пожаров за сутки снизилась на 4 тыс. га — до 20 тыс. га.

Как передаёт ОТР, в Хабаровском крае ситуация резко обострилась, и власти просят Рослесхоз объявить в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального уровня — тогда для борьбы с огнём можно будет привлечь силы МЧС и Минобороны.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии предупреждение о пожарной опасности лесов и торфяников четвёртого класса продлили до 14 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить