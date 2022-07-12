В Ленинградской области потушили 37 лесных пожаров с начала года

На территории Ленинградской области с начала 2022 года потушили 37 лесных пожаров.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Областные спасатели ликвидировали огонь на территории более чем 7 га в течение этого года.

Наряду с этим стало известно, что площадь действующих в России лесных пожаров за сутки снизилась на 4 тыс. га — до 20 тыс. га.

Как передаёт ОТР, в Хабаровском крае ситуация резко обострилась, и власти просят Рослесхоз объявить в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального уровня — тогда для борьбы с огнём можно будет привлечь силы МЧС и Минобороны.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии предупреждение о пожарной опасности лесов и торфяников четвёртого класса продлили до 14 июля.