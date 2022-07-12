В Удмуртии четвёртый класс пожарной опасности лесов продлили до 14 июля
- РИА Новости
Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.
По данным республиканского Минприроды, с начала пожароопасного сезона на территории земель лесного фонда зарегистрировано четыре лесных пожара на общей площади 0,37 га.
Синоптики также предупредили, что 12 июля местами на территории региона пройдут грозы с усилением ветра до 17 м/с.
Ранее исполняющий обязанности директора ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» Владимир Лютов в беседе с URA.RU рассказал о ситуации с лесными пожарами в Свердловской области.