В Московском регионе объявили «жёлтый» уровень опасности из-за ветра и грозы

Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и грозы.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении прогностической карты метеослужбы.

Отмечается, что предупреждение о грозе в Москве и Подмосковье действует с 15:00 11 июля до 21:00 12 июля, а о ветре — с 15:00 11 июля до 00:00 12 июля.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о погоде в столице в предстоящие выходные.