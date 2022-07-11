В Московском регионе объявили «жёлтый» уровень опасности из-за ветра и грозы

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Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и грозы.
В Московском регионе объявили «жёлтый» уровень опасности из-за ветра и грозы
  • AFP

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении прогностической карты метеослужбы.

Отмечается, что предупреждение о грозе в Москве и Подмосковье действует с 15:00 11 июля до 21:00 12 июля, а о ветре  с 15:00 11 июля до 00:00 12 июля.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о погоде в столице в предстоящие выходные.

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