Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве в выходные дни

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о погоде в столице в предстоящие выходные.

«Предстоящие выходные в плане погоды вряд ли порадуют. Будет сказываться влияние ползучей фронтальной волновой системы атмосферных фронтов. В этой связи не обойдётся без ливней и гроз», — рассказал синоптик.

Он отметил, что в субботу погода будет благополучнее, чем в воскресенье.

«Ночью и в первой половине дня без осадков и с переменной облачностью. В тёмное время суток воздух остынет до +15...+17 °С, по области до +13...+18 °С. Днём ожидается +25...+27 °С в Москве, по области +23...+28 °С. К вечеру прошумят скоротечные дожди, возможны грозы. А вот в воскресенье дождей будет гораздо больше, настоящие проливные дожди с грозами. В ночные часы воздух не будет остывать ниже +15...+17 °С, а днём в лучшем случае прогнозируется +26...+28 °С. Вероятность гроз очень высокая. Ветер восточный, 4—9 м/с, при грозе порывистый. По количеству осадков в субботу в районе 2—3 мм осадков, а в воскресенье до 7—8 мм осадков», — добавил Тишковец.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что температура воздуха в столице днём 8 июля составит до +26 °C.