Синоптики предупредили о жаре до +33 °С в Челябинской области

Согласно прогнозу ЦГМС по Челябинской области, температура воздуха в регионе в ближайшее время прогреется до +33 °С. Также не исключены грозы и град.

Жара начнёт нарастать с 12 июля, передаёт URA.RU.

«Днём 12 июля термометры в Челябинской области покажут +28...+33 °С, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможен град. Порывы ветра будут достигать 17 м/с», — уточнили в областном Гидрометцентре.

Наряду с этим в Министерстве благоустройства Московской области рассказали о продолжении акции по раздаче бутилированной воды гражданам в парках региона на фоне жаркой погоды, сообщает телеканал «360».

Отмечается, что только за прошлую неделю во всех парках культуры и отдыха раздали более 30 тыс. бутылок.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что ряд регионов России в ближайшие дни ожидают ливни.