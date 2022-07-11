Синоптики предупредили о жаре до +33 °С в Челябинской области
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Жара начнёт нарастать с 12 июля, передаёт URA.RU.
«Днём 12 июля термометры в Челябинской области покажут +28...+33 °С, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможен град. Порывы ветра будут достигать 17 м/с», — уточнили в областном Гидрометцентре.
Наряду с этим в Министерстве благоустройства Московской области рассказали о продолжении акции по раздаче бутилированной воды гражданам в парках региона на фоне жаркой погоды, сообщает телеканал «360».
Отмечается, что только за прошлую неделю во всех парках культуры и отдыха раздали более 30 тыс. бутылок.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что ряд регионов России в ближайшие дни ожидают ливни.