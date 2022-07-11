Синоптик Позднякова спрогнозировала похолодание в Московском регионе на текущей неделе

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что на текущей неделе в Москве и области установится прохладная погода с максимальной температурой +24 °С.
Синоптик Позднякова спрогнозировала похолодание в Московском регионе на текущей неделе
  • АГН «Москва»
  • © Воронин Денис

Также в разговоре с «Известиями» специалист предупредила жителей столицы и области о дождях.

«Наиболее интенсивные стоит ждать к середине ночи, но выпадет не более 8—14 мм осадков, возможны сильные порывы ветра — 12—17 м/с. В целом погода станет прохладнее, ночью температура воздуха составит +16...+17 °С. И до конца недели в Москве будет максимум +22...+24 °С, что является климатической нормой», — уточнила Позднякова.

Наряду с этим, глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с НСН предупредил жителей Петербурга, Смоленской, Тверской и Новгородской областей об опасной погоде с грозами и градом.

«Грозы, возможен град. Погода потенциально опасна, это оранжевый уровень, местами красный. Нужно быть предельно осторожными», — отметил Шувалов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице из-за непогоды и её последствий 10 июля один человек погиб, ещё десять были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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