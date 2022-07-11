В Татарстане объявили штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью

В Татарстане в период с 12 по 15 июля будет действовать штормовое предупреждение из-за высокого риска возникновения лесных пожаров.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.

В Татарстане в эти дни сохранится высокая пожарная опасность лесов, которой присвоили четвёртый класс из пяти возможных.

Наряду с этим стало известно, что в Ульяновской области ликвидировали крупное возгорание в Новоспасском лесничестве 11 июля. Об этом пишет mosaica.ru со ссылкой на областное Минприроды.

В ликвидации пожара были задействованы 29 человек и девять единиц техники. Общая площадь возгорания составила 1,6 га, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров на Ямале за сутки выросла в несколько раз, достигнув почти 80 га.