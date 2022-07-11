На Ямале площадь лесных пожаров почти достигла 80 га
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Об этом пишет «Ямал 1» со ссылкой на данные Департамента природно-ресурсного регулирования и экологии.
По состоянию на 09:00 11 июля в регионе действует восемь очагов. Огонь охватил почти 80 га леса, тогда как сутки назад площадь возгораний была чуть меньше 20 га.
При этом сообщается, что все пожары локализованы, для борьбы с ними задействованы больше 100 человек.
Ранее «Новый Севастополь» передавал, что на территории Севастополя с 11 июля вводится особый противопожарный режим.