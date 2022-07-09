В Санкт-Петербурге объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы

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В Санкт-Петербурге объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
В Санкт-Петербурге объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы
  • РИА Новости

«По информации Росгидрометцентра, с 15:00 9 июля до 20:00 9 июля на территории Санкт‑Петербурга объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за дождя и грозы», — говорится в сообщении.

Жителей города попросили соблюдать меры осторожности и воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о погоде в столице в предстоящие выходные.

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