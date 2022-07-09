Актёр Тони Сирико умер в возрасте 79 лет
«С большой грустью... и множеством тёплых воспоминаний семья Дженнаро Энтони «Тони» Сирико-младшего сообщает о его смерти утром 8 июля 2022 года», — приводит сообщение брата артиста Роберта Сирико Rolling Stone.
Соответствующую информацию подтвердил представитель Warner Bros.
Ранее на портале Deadline появилась информация о смерти американского актёра Ленни фон Долена, известного по роли в сериале «Твин Пикс».
Также в возрасте 82 лет умер американский актёр Джеймс Каан, ставший популярным благодаря роли Сонни Корлеоне в фильме «Крёстный отец».