Актёр Тони Сирико умер в возрасте 79 лет

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Наиболее известный по роли Пола Гуалтьери по прозвищу «Поли Грецкие орехи» в сериале «Клан Сопрано» актёр Тони Сирико умер в 79 лет.

«С большой грустью... и множеством тёплых воспоминаний семья Дженнаро Энтони «Тони» Сирико-младшего сообщает о его смерти утром 8 июля 2022 года», — приводит сообщение брата артиста Роберта Сирико Rolling Stone.

Соответствующую информацию подтвердил представитель Warner Bros.

Ранее на портале Deadline появилась информация о смерти американского актёра Ленни фон Долена, известного по роли в сериале «Твин Пикс».

Также в возрасте 82 лет умер американский актёр Джеймс Каан, ставший популярным благодаря роли Сонни Корлеоне в фильме «Крёстный отец».

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