В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за грозы и града

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В Крыму объявили штормовое предупреждение с 9 по 11 июля из-за грозы и града.
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за грозы и града
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  • © Andrej Kasatkin / EyeEm

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«В связи с прохождением фронтальных разделов днём 9 июля, в течение суток 10 и 11 июля в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, шквал 20—25 м/с, днём град», — заявили в ведомстве.

Спасатели предупредили о высокой вероятности возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, передаёт ИА REGNUM. Также может вырасти число ДТП, возможны подтопления территорий.

Ранее сообщалось, что на Кубани ввели ограничения для граждан из-за четвёртого класса пожароопасности.

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