В Татарстане предупредили о грозе и усилении ветра до 22 м/с в субботу

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В субботу, 9 июля, в Татарстане ожидается ухудшение погоды.
В Татарстане предупредили о грозе и усилении ветра до 22 м/с в субботу
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  • © Courtney Ho / EyeEm

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

По прогнозу, местами днём и вечером возможны грозы. Порывы ветра могут достигать 17—22 м/с. Локально град.

Ливни с грозами прогнозируются в субботу и в Санкт-Петербурге, передают «Невские новости» со ссылкой на МЧС.

Температура воздуха в городе днём составит +22...+24 °С. Ветер южный, юго-восточный.

Ранее сообщалось, что на Кубани ввели ограничения для граждан из-за четвёртого класса пожароопасности.

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