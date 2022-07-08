В Татарстане предупредили о грозе и усилении ветра до 22 м/с в субботу

В субботу, 9 июля, в Татарстане ожидается ухудшение погоды.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

По прогнозу, местами днём и вечером возможны грозы. Порывы ветра могут достигать 17—22 м/с. Локально град.

Ливни с грозами прогнозируются в субботу и в Санкт-Петербурге, передают «Невские новости» со ссылкой на МЧС.

Температура воздуха в городе днём составит +22...+24 °С. Ветер южный, юго-восточный.

Ранее сообщалось, что на Кубани ввели ограничения для граждан из-за четвёртого класса пожароопасности.