В Подмосковье оформили свыше 250 тысяч «Пушкинских карт»

Пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области сообщила, что в регионе к настоящему времени оформили более 250 тыс. «Пушкинских карт».

Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«В этом году баланс «Пушкинской карты» составляет 5 тыс. рублей, и свыше 250 тыс. жителей региона уже пользуются ей. С начала года по «Пушкинской карте» купили более 28 тыс. билетов, из них 15 тыс. в театры, более 3 тыс. в кино и почти 3 тыс. в музеи», — отметила вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

Как уточняется, в программе участвуют 249 учреждений культуры Подмосковья. В этом году в неё планируют вступить ещё не менее 40 учреждений.

Ранее ФАН передавало, что в рамках ПМЭФ-2022 прошёл фестиваль культуры «Петербургские сезоны».