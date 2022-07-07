Синоптик Тишковец рассказал о причинах изменения климатических норм в России

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о причинах изменения климатических норм в России.
Синоптик Тишковец рассказал о причинах изменения климатических норм в России
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что переход связан с тем, что глобальное потепление продолжается.

«До недавнего времени, до 30 июня, мы использовали нормы с 1961 по 1990 год. А с 1 июля перешли на новые климатические нормы в пересчёте по всем метеостанциям мира. Понятно, что такие изменения мы должны учитывать в своих прогнозах погоды и соотносить, потому что у многих слово «аномальная» вызывает уже неоднозначное восприятие», — отметил эксперт.

По его словам, если взять Москву, то июль на 2,6 градуса теплее по старой норме, а по новой — только на 1,5.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что новые климатические нормы введены в России.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН рассказал, когда в Москве спадёт жара.

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