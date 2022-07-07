Вильфанд рассказал о новых климатических нормах в России

Новые климатические нормы введены в России, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Мы перешли на новые климатические нормы с 1 июля. В Москве норма для июля, например, повысилась на 1,5 градуса. Это очень много», — отметил он.

Отмечается, что после перехода на новые климатические нормы, которые подсчитаны на основе более свежих данных с учётом глобального потепления, понятие «аномально тёплая погода» будет звучать реже в прогнозах.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в столице днём 7 июля составит до +30 °C.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков предупредил о грозе и дожде в Москве.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с НСН, что гроза в столице знаменует постепенную смену погоды.