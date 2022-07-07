Власти призывают москвичей не выходить на улицу из-за «залпового ливня»

В пресс-службе московского комплекса городского хозяйства призывают жителей города не выходить на улицу из-за «залпового ливня» и сильного ветра.

«На город обрушился залповый ливень. Есть упавшие деревья и повреждённые конструкции. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют повреждённые ветром конструкции... Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Ранее Департамент транспорта Москвы сообщил, что из-за непогоды в столице произошёл сбой в движении на участке зелёной ветки метро.

5 июля глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с НСН, что погода в столице скоро изменится. По его словам, гроза знаменует постепенную смену погоды.