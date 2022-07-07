Власти призывают москвичей не выходить на улицу из-за «залпового ливня»
- РИА Новости
«На город обрушился залповый ливень. Есть упавшие деревья и повреждённые конструкции. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют повреждённые ветром конструкции... Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.
Ранее Департамент транспорта Москвы сообщил, что из-за непогоды в столице произошёл сбой в движении на участке зелёной ветки метро.
5 июля глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с НСН, что погода в столице скоро изменится. По его словам, гроза знаменует постепенную смену погоды.